Міністр оборони Британії подав у відставку

Гілі звільнився з посади глави Міноборони через недостатні витрати на оборону

Гілі розкритикував фінансування армії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку через розбіжності з прем’єр-міністром Кіром Стармером щодо обсягів фінансування оборонної сфери. Про своє рішення він повідомив у відкритому листі, опублікованому в соцмережі X, пише «Главком».

Гілі заявив, що уряд не забезпечив ресурсів, необхідних для реалізації нової оборонної стратегії країни в умовах зростання глобальних загроз.«Ми прийшли до влади, усвідомлюючи, що Британія стоїть перед новою ерою загроз, яка вимагає нової ери в обороні», – наголосив він.

За словами міністра, стратегічний огляд оборони передбачав масштабну модернізацію збройних сил, розвиток військових технологій та підтримку оборонної промисловості, однак необхідного фінансування так і не було виділено. «З того часу ви не змогли, а міністерство фінансів не захотіло виділити ресурси, які потрібні нації для захисту країни в цей час зростаючих загроз», – написав Гілі.

Серед головних викликів він назвав ситуацію на Близькому Сході, активність Росії щодо Великої Британії та НАТО, а також війну в Україні. Окремо він нагадав про зобов’язання Лондона щодо можливого розгортання британських військ в Україні після припинення вогню.

Гілі наполягає, що Велика Британія має довести оборонні витрати до 3% ВВП вже до 2030 року. Водночас чинний план уряду передбачає збільшення фінансування лише до 2,68% ВВП.

«Додаткова підтримка відкладена на пізніший термін, тоді як тиск операцій та необхідність прискорити готовність до бою припадають на перші два роки», – зазначив він.

На думку вже колишнього міністра, запропоновані урядом обсяги фінансування не відповідають рівню загроз, з якими нині стикається країна.

Раніше повідомлялось, що у Великій Британії зростає занепокоєння через темпи модернізації збройних сил. Представники військового керівництва країни вважають, що затримки з реалізацією оборонних програм можуть негативно вплинути на здатність держави реагувати на сучасні виклики безпеці.