Мелоні підтримала призначення спецпредставника ЄС для перемовин із Росією щодо України

За словами Мелоні, європейській спільноті необхідно обрати впливову та шановану особу, яка представлятиме позицію блоку на переговорах щодо України

Прем’єр-міністерка Італії виступила за обрання єдиного впливового делегата від Брюсселя

Європейський Союз має обрати єдиного представника для проведення майбутніх перемовин із Росією щодо завершення війни в Україні. Цю ініціативу підтримала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Stampa.

Свою позицію очільниця італійського уряду озвучила напередодні важливого саміту Європейської ради, який запланований на 18–19 червня. На її думку, європейська спільнота потребує впливової фігури, яка чітко й консолідовано представлятиме позицію всього блоку на дипломатичній арені. Водночас Рим запевняє, що не змінює свого жорсткого курсу щодо Кремля.

За словами Джорджі Мелоні, поява єдиного представника від ЄС дозволить уникнути розрізненості в заявах окремих держав та продемонструє Москві монолітність європейської політики. Політикиня переконана, що для цієї місії необхідно знайти фігуру з беззаперечним міжнародним авторитетом, яка зможе фахово вести переговори задля врегулювання війни в Україні.

Проте поява такого переговорника не означає пом'якшення позицій Заходу. Мелоні акцентувала на тому, що єдиною можливістю фактично схилити Кремль до дипломатії та сісти за стіл переговорів залишається подальше всебічне надання військової допомоги Києву.

Керівниця італійського уряду наголосила, що забезпечення України всім необхідним для захисту та економічний тиск на агресора – це досі єдині дієві інструменти для створення підґрунтя до реального діалогу.

«Ми не змінюємо свій курс. Переконана, що забезпечення Києва всім необхідним і тиск на Москву досі є єдиними дієвими інструментами для створення підґрунтя до реального діалогу. Саме через це Італія виступає за схвалення 20-го пакету санкцій ЄС. Доки Росія ігноруватиме заклики до перемир’я та справжніх перемовин, ми маємо зберігати потужний економічний і політичний тиск», – наголосила Джорджа Мелоні.

Окрему увагу прем’єр-міністерка Італії приділила питанню євроінтеграційних перспектив України, назвавши майбутній вступ до блоку стратегічною необхідністю.

«Для нас членство України в Євросоюзі є фундаментальним фактором безпеки на всьому континенті. Києву потрібно й надалі впроваджувати необхідні реформи та розвивати правову державу», – підсумувала лідерка Італії.

При цьому вона додала, що сам інтеграційний процес має відбуватися максимально прозоро – виключно на основі реальних досягнень країни-кандидата та з чітким дотриманням рівних умов для всіх претендентів на вступ до європейської родини.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з різкою критикою можливої участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті «Великої двадцятки», що має відбутися у грудні 2026 року в США. Італійська лідерка наголосила, що Захід уже зробив достатньо поступок, на які Москва не відповіла взаємністю.