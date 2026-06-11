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Путін готує новий зимовий наступ, аби примусити Україну до поступок – New York Post

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Путін готує новий зимовий наступ, аби примусити Україну до поступок – New York Post
Президент Росії Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Західні аналітики назвали головну мету Кремля
 

Російський диктатор Володимир Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання New York Post.

За словами аналітиків, Кремль змушений діяти в умовах погіршення економічної ситуації, проблем із мобілізацією та зростання дефіциту російського бюджету. Старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова зазначає, що Росія не досягла очікуваних результатів на фронті під час весняної кампанії, тому знову зробить ставку на холодну пору року.

«Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, аби домогтися поступок у питанні Донбасу», – прогнозує Снєгова.

Експерти припускають, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

Паралельно з війною Кремль змушений боротися з погіршенням економічної ситуації. За даними Міністерства фінансів РФ, дефіцит федерального бюджету за перші п'ять місяців року сягнув 81,4 млрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас бюджетні витрати зросли на 17%, а доходи від продажу нафти та газу скоротилися майже на 30%.

Додатковим сигналом проблем стало найбільше за останні 25 років скорочення золотих резервів Росії. За інформацією Центрального банку РФ, лише у квітні золотий запас зменшився на 5,7 тонни.

«Главком» писав, що нова ймовірна хвиля мобілізації в Росії може суттєво погіршити економічну ситуацію в країні-агресорці та призвести до довготривалої стагнації. У розвідці прогнозують, що після рецесії економіка РФ може перейти до стагнації, наслідки якої відчуватимуться роками. Одним із ключових ризиків називають поглиблення кадрової кризи.

До слова, попри стрімке зростання цін на нафту через ізраїльсько-американську війну проти Ірану, економіка Росії у першому кварталі 2026 року скоротилася приблизно на 0,2%.

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Теги: війна путін Україна фронт зима

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