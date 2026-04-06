В Одесі після обстрілу ворога завершилися аварійно-рятувальні роботи (відео)

У багатоповерховому будинку в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи

Станом на 13:00 6 квітня внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено понад 20 багатоповерхівок та 39 приватних будинків у Приморському та Київському районах, 9 з яких знищено. Аварійно-рятувальні роботи завершено, кількість постраждалих зросла до 16 осіб, триває ліквідація наслідків та прийом заяв на допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

«На цю хвилину загальна кількість постраждалих становить 16 осіб», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи в будинку, де загинули троє людей, завершені. Триває розчищення території від завалів та демонтаж небезпечних конструкцій.

Руйнування у Приморському районі

У центральній частині міста основний удар припав на житлову забудову. Наразі зафіксовано:

Пошкодження сучасного багатоповерхового житлового комплексу.

Руйнування у 7 приватних будинках, що розташовані поруч із місцем влучання.

Масштабне нищення у Київському районі

Найбільших збитків зазнав Київський район міста. Тут ворог поцілив у густонаселені квартали:

13 багатоповерхових будинків зазнали значних пошкоджень – у квартирах вибито понад 850 вікон.

Постраждали 39 приватних будинків, із яких 9 знищені вщент і не підлягають відновленню.

В обох районах продовжують працювати оперативні штаби. Комунальні служби розчищають території та закривають пошкоджені вікна. Обстеження пошкоджених об’єктів триває.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок нічного удару російських дронів по Одесі. Глава держави згадав про жахливі наслідки атаки, яка забрала життя дитини та залишила тисячі сімей без світла.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено День жалоби. Місто вшановує пам’ять мирних мешканців, які загинули під час чергового акту російського терору. У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України.

Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу.