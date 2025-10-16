Головна Світ Політика
Рютте: Між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Рютте не розповів подробиць про співпрацю НАТО та Молдови через Путіна, який слідкує за такими новинами
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО Марк Рююте підтвердив співпрацю з Молдовою, але не розкрив подробиць через стеження Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Північноатлантичний альянс надає Молдові допомогу та активно співпрацює з нею. Про це повідомляє «Главком».

Рютте відмовився розкривати деталі цієї підтримки, оскільки, за його словами, за ситуацією уважно стежить російський диктатор Володимир Путін.

«Можу запевнити, що між ЄС і Молдовою, між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця», – зазначив Рютте під час брифінгу.

Очільник Альянсу додав, що давно знайомий із президенткою Молдови Маєю Санду та запевнив: НАТО підтримує країну всюди, де це можливо.

Він пояснив, що не може публічно розкривати подробиці взаємодії через потенційну загрозу з боку Росії.

«Я не вдаватимуся у подробиці. Однак ми – демократії, і це відкрита пресконференція. Я знаю, що Путін уважно стежить за такими речами, тому не хочу давати йому забагато відомостей», – сказав Рютте.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет закликав країни НАТО виділити більше коштів на закупівлю американської зброї для України. Його заява пролунала у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу після звіту, який показав зниження військової підтримки Києва в липні та серпні. 

Гегсет наголосив, що мир досягається лише силою, а не словами. «Мир досягається, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, а коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники... Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення», – заявив він. 

Нагадаємо, що за новим механізмом Purl США та союзники вперше використовують кошти НАТО для закупівлі американської зброї для України. Дві перші поставки на суму $500 млн вже схвалені, а загальна сума залучених коштів перевищує $2 млрд, ще $1,5 млрд оголошено для майбутніх закупівель. Українська сторона запропонувала США придбати необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

США та НАТО працюють над створенням механізму постачання зброї Україні, який дозволить прискорити передачу озброєння за рахунок фінансування союзників. Українська сторона визначатиме пріоритетні види зброї, а поставки відбуватимуться траншами приблизно по $500 млн відповідно до Списку пріоритетних вимог України (PURL).

