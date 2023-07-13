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Глава Пентагона повідомив, коли Україна зможе вступити до НАТО

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Глава Пентагона повідомив, коли Україна зможе вступити до НАТО
Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін заявив, що «є робота, яку потрібно виконати» щодо приведення українських Збройних сил та обладнання до стандартів НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що «немає сумнівів», що Україна приєднається до НАТО після завершення війни з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

«Ми чули, що майже кожна країна в залі говорила про це», – казав Остін.

Він також заявив, що «ще є робота, яку потрібно виконати» щодо приведення українських Збройних сил та обладнання до стандартів НАТО.

Водночас Остін наголосив, що «ми зараз робимо цю роботу», поки українці «ведуть цю війну», і додав, що «потрібно буде зробити ще більше, щоб забезпечити їм повноцінний набір можливостей».

Раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі зазначав, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває війна, але «розуміє», що вступ відбудеться, коли буде безпечно на її території.

11−12 липня у Вільнюсі пройшов саміт НАТО, у ньому взяли участь лідери 31 країни-члени Альянсу, включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошено делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський хотів повпливати на хід дискусій на саміті НАТО 11 липня, коли з’ясувалося, що текст підсумкової декларації змінили на менш вигідні для України формулювання, на чому наполягли США й Німеччина.  

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Теги: НАТО саміт війна Володимир Зеленський Україна

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