Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням
фото з відкритих джерел

Американська політикиня повністю це підтримує передачу українському війську літаків F-16

Впродовж усього 2022 року законодавці США послідовно працювали над задоволенням запитів України про військову підтримку. Про це під час свого виступу на  Мюнхенській конференції з безпеки розповіла колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

За її словами, цей процес має тривати й надалі. «Зараз ми хочемо добитися передачі F-16. Я повністю це підтримую і сподіваюся, що це буде реалізовано», – заявила вона.

Політикиня підкреслила, що рішення ще не прийняте. «Звичайно, ми хочемо поставити ці літаки, ми хочемо передати винищувачі. Рішення ще не прийнято, але це питання надзвичайно важливе», – наголосила Ненсі Пелосі. Вона також підтримує підготовку українських пілотів до використання F-16 «вже зараз, тому що це займе деякий час».

ЗМІ також повідомляють, що відповідаючи на запитання під час дискусії, Пелосі заперечила нібито зростання невдоволення американців через великі бюджетні витрати на допомогу Україні. Політикиня акцентувала на тому, що більшість її співгромадян розуміє, що українці борються за свободу і готові їх у цьому підтримувати. «Можливо, є ті, хто каже – не хочу витрачати гроші чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогу», – сказала Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, що Україна вже неодноразово заявляла про потребу в бойових літаках. Міжнародні партнери натомість посилають неоднозначні сигнали, з яких не можна однозначно зрозуміти, яка техніка та в якому обсязі може бути надана ЗСУ з-за кордону. Безпосередньо США могли впродовж кількох діб, з одного боку, через витоки інформації з Пентагону обнадіювати Україну щодо майбутніх поставок F-16, з іншого – вустами президента США Джо Байдена заперечувати можливість надання винищувачів.

Читайте також:

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Колишній президент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням
Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням
Макрон не хоче руйнації Росії
Макрон не хоче руйнації Росії
Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю
Блінкен попередив Китай про наслідки можливого надання допомоги Кремлю
Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard 
Німеччина розчарована кількістю країн, які зголосилися надати Україні Leopard 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи
36K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
9626
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
6231
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
5805
Увага! 22 лютого у Лужниках можлива грандіозна провокація

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту