Ненсі Пелосі: Надання Україні винищувачів є першорядним завданням

Американська політикиня повністю це підтримує передачу українському війську літаків F-16

Впродовж усього 2022 року законодавці США послідовно працювали над задоволенням запитів України про військову підтримку. Про це під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розповіла колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

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За її словами, цей процес має тривати й надалі. «Зараз ми хочемо добитися передачі F-16. Я повністю це підтримую і сподіваюся, що це буде реалізовано», – заявила вона.

Політикиня підкреслила, що рішення ще не прийняте. «Звичайно, ми хочемо поставити ці літаки, ми хочемо передати винищувачі. Рішення ще не прийнято, але це питання надзвичайно важливе», – наголосила Ненсі Пелосі. Вона також підтримує підготовку українських пілотів до використання F-16 «вже зараз, тому що це займе деякий час».

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ЗМІ також повідомляють, що відповідаючи на запитання під час дискусії, Пелосі заперечила нібито зростання невдоволення американців через великі бюджетні витрати на допомогу Україні. Політикиня акцентувала на тому, що більшість її співгромадян розуміє, що українці борються за свободу і готові їх у цьому підтримувати. «Можливо, є ті, хто каже – не хочу витрачати гроші чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогу», – сказала Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, що Україна вже неодноразово заявляла про потребу в бойових літаках. Міжнародні партнери натомість посилають неоднозначні сигнали, з яких не можна однозначно зрозуміти, яка техніка та в якому обсязі може бути надана ЗСУ з-за кордону. Безпосередньо США могли впродовж кількох діб, з одного боку, через витоки інформації з Пентагону обнадіювати Україну щодо майбутніх поставок F-16, з іншого – вустами президента США Джо Байдена заперечувати можливість надання винищувачів.