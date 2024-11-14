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Зухвалий напад на ізраїльтян. Нідерланди ухвалили нове рішення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зухвалий напад на ізраїльтян. Нідерланди ухвалили нове рішення
Раніше в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів «Аякс» та «Маккабі»
фото з відкритих джерел

Міністр юстиції і безпеки Нідерландів Девід ван Віл наголосив на необхідності активної протидії проявам антисемітизму

Уряд Нідерландів виділить загалом €4,5 млн на заходи протидії антисемітизму після інциденту в Амстердамі, коли постраждали вболівальники з Ізраїлю, які відвідали матч між «Аяксом» та «Маккабі» (Тель-Авів). Про це повідомляє Trouw.

Згідно з планом, €2,2 млн буде спрямовано на посилення охорони єврейських установ, включаючи школи. Ця ініціатива стане частиною нової комплексної стратегії боротьби з антисемітизмом, яку уряд представить у п’ятницю.

Міністр юстиції і безпеки Нідерландів Девід ван Віл під час парламентських дебатів щодо заворушень в Амстердамі наголосив на необхідності активної протидії проявам антисемітизму. «Існує гостра потреба зробити більше», – зазначив він.

Нагадаємо, в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів «Аякс» та «Маккабі». Про це повідомляє Times of Israel. Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс.

Згодом влада Нідерландів заборонила проведення демонстрацій на три дні. Згідно з інформацією видання, поліція отримала повноваження зупиняти перехожих і перевіряти їхні документи. Зазначається, що вболівальників Маккабі переслідували, ображали й обкидали феєрверками в різних районах міста.

До слова, Нідерланди з 9 грудня запроваджують посилений прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією. Уряд Нідерландів називає рішення виправданим через великий наплив шукачів притулку в країні.

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Теги: влада Нідерланди Ізраїль документи напад поліція Палестина

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