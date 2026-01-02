Чеський політик зневажливо висловився про Україну. Київ відповів

Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні

Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян, пише «Главком».

У своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном».

Він також різко висловився про українську владу, назвавши її «хунтою Зеленського».

«Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі», – заявив Окамура.

Крім того, він звинуватив західні держави у збагаченні на постачанні зброї Україні в кредит, і висловив думку, що Чехія повинна «зійти з брюссельського поїзда», який «рухається до Третьої світової війни».

Також Окамура підняв теми енергетики та клімату, підкресливши, що імпорт російського газу, на його думку, не становить загрози для Чехії.

Відповідь українського МЗС

На гучні висловлювання відреагувало Міністерство закордонних справ України. Посол України в Чехії Василь Зварич наголосив, що це особиста позиція Окамури, яка, очевидно, «сформована російською пропагандою».

«Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними», – написав Зварич у Facebook.

«Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти».

Дипломат також закликав чеську владу та громадськість оцінити, наскільки такі заяви відповідають посаді, яку обіймає Окамура.

Нагадаємо, у листопаді Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту прапор України. Проте, замість одного прапора, на його місце активісти підняли одразу три українські прапори