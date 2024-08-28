Грошова допомога у Німеччині: коли українцям можуть урізати виплати

Є низка випадків, за яких українці можуть отримати меншу допомогу

Виплати з безробіття для українців в Німеччині зміняться

Працездатні українські біженці отримують у Німеччині виплати для підтримання гідного рівня життя нарівні з німецькими громадянами. За порушення правил суму допомоги зменшують. Коли можуть урізати виплати біженцям у Німеччині, пише ukrainianingermany.de.

За які порушення зменшують виплати

Українці у Німеччині отримали право на соціальні виплати, які надають німцям з доходом нижче прожиткового мінімуму. Допомогу Bürgergeld виплачує Джобцентр (Центр зайнятості).

Щоб отримувати фіксовані суми виплат, необхідно дотримуватися певних умов. Якщо людина порушує правила, вона ризикує втратити частину грошей.

Зокрема, у випадку відмови від відвідування інтеграційних курсів, запропонованої вакансії, семінарів із працевлаштування, виплати уріжуть на:

10% на 1 місяць за перше порушення;

20% на 2 місяці за повторне порушення;

30% на 3 місяці за третє порушення.

За перше порушення зменшення виплат буде у будь-якому випадку. Якщо виконати умови, то подальших санкцій можна уникнути.

Також, якщо людина не з'явиться на прийом у центр зайнятості на призначений час (термін) без поважної причини, допомогу можуть зменшувати на 10% щомісяця. Санкції загалом не можуть перевищувати 30%.

Якщо людина звільниться з роботи без поважної причини, виплати можуть зменшити на 30% терміном на три місяці.

Якщо людина надасть неправдиву інформацію про своє майно і доходи, соціальна служба вимагатиме повернення виплачених грошей. Також можуть накласти штрафи на порушника. А зумисне приховування інформації може вважатися шахрайством у великих розмірах та каратися позбавленням волі на 5 років.

Які суми виплат від центру зайнятості у 2024 році

Минулого року виплати Bürgergeld у Німеччині отримували 707,8 тисяч українців із тимчасовим захистом.

У 2024 році розмір цієї допомоги складає:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

дорослі у закладах – 451 євро;

підлітки 14-17 років – 471 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Наприклад, сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримує 1424 євро. Додатково центр зайнятості надає 750-850 євро на людину на оренду житла.

Нагадаємо, біженцям з України, які мешкають на території Німеччини, необхідно почати працювати, заявив віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек. За його словами, це принесе користь як інтеграції громадян, так і соціальній системі.Хабек підкреслив, що дебати щодо виплат та пільг українським біженцям набирають обертів напередодні земельних виборів у Саксонії та Тюрінгії.