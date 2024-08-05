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Посилить Україну восени. Зеленський анонсував нову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Посилить Україну восени. Зеленський анонсував нову допомогу
Президент вважає, що гроші від конфіскованих російських активів значно посилять Україну в осінньо-зимовому сезоні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, принципово, щоб між оголошенням пакетів допомоги та її застосуванням на фронті витрачалось мінімум часу

На казначейські рахунки України надійшло $3,9 млрд від США. Також триває робота над отриманням у серпні 4 млрд євро допомоги від Євросоюзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Очільник нашої держави додав, що для України принципово, щоб між оголошенням пакетів допомоги та її застосуванням на фронті витрачалось мінімум часу. «Ми готуємо зараз і нові пакети, які можуть посилити позиції України восени», – додав Зеленський.

Президент також очікує на реалізацію з партнерами використання конфіскованих російських активів на $50 млрд на користь України. «Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні», – підсумував президент.

Нагадаємо, Україна отримала безповоротний грант від США у розмірі $3,9 млрд. Кошти підуть на зарплати вчителям, медикам, рятувальникам та на соцдопомогу.

Як повідомлялося, Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

Зазначимо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі. 

Раніше Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.

Теги: фінансування Володимир Зеленський президент військова допомога

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