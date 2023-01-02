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Німеччина заявила про активізацію діяльності російських спецслужб

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Німеччина заявила про активізацію діяльності російських спецслужб
фото з відкритих джерел

Росіяни нервують через продовження війни в Україні 

Продовження війни Росії з Україною посилює інтерес російських спецслужб до Німеччини повідомив голова Федерального відомства із захисту конституції ФРН Томас Хальденванг, передає «Радіо Свобода».

Коментуючи нещодавнє повідомлення про арешт співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії, Хальденванг повідомив, що затриманого підозрюють у передачі російській стороні секретної інформації. 

Хальденванг припустив, що після висилки 40 співробітників російського дипломатичного відомства Росія намагається компенсувати втрати. На думку чиновника, Москва робитиме це або за допомогою так званих роз'їзних агентів, або за допомогою іншого прикриття.

До слова, раніше спецслужби Німеччини заявили про можливість використання Росією ядерної зброї в Україні, оскільки програш на війні може становити «екзистенційну загрозу правлінню Путіна». 

У той же час військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські шпигуни могли стежити, як військовослужбовці Збройних сил України, які проходять навчання на території ФРН. 

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