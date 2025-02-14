Зеленський і віцепрезидент США зробили заяви після зустрічі
Віцепрезидент наголосив, що відбулися змістовні обговорення щодо шляхів досягнення сталого миру
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє «РБК-Україна».
Джей Ді Венс зазначив, що США прагнуть завершення війни Росії проти України, наголошуючи на необхідності тривалого миру: «Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років».
Також віцепрезидент наголосив, що відбулися змістовні обговорення щодо шляхів досягнення сталого миру. За його словами, такі дискусії триватимуть і надалі – упродовж найближчих днів, тижнів і місяців.
Водночас Зеленський зі свого боку подякував США за підтримку. Також він згадав про нещодавню розмову з Дональдом Трампом та додав, що потрібно більше працювати та підготувати план, як закінчити війну та зупинити Володимира Путіна.
«Наша перша зустріч, але не остання, бо я знаю, що нам є про що говорити більше, більше працювати та підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну. Насправді ми цього дуже хочемо, але нам потрібно реальні гарантії безпеки й ми будемо продовжувати зустрічі й нашу роботу», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.
Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.
До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна «тверда підтримка» США. Він зауважив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені під час безпекової конференції.
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