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Зеленський і віцепрезидент США зробили заяви після зустрічі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський і віцепрезидент США зробили заяви після зустрічі
Венс провів зустріч із Зеленським
колаж: glavcom.ua

Віцепрезидент наголосив, що відбулися змістовні обговорення щодо шляхів досягнення сталого миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Джей Ді Венс зазначив, що США прагнуть завершення війни Росії проти України, наголошуючи на необхідності тривалого миру: «Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років».

Також віцепрезидент наголосив, що відбулися змістовні обговорення щодо шляхів досягнення сталого миру. За його словами, такі дискусії триватимуть і надалі – упродовж найближчих днів, тижнів і місяців.

Водночас Зеленський зі свого боку подякував США за підтримку. Також він згадав про нещодавню розмову з Дональдом Трампом та додав, що потрібно більше працювати та підготувати план, як закінчити війну та зупинити Володимира Путіна.

«Наша перша зустріч, але не остання, бо я знаю, що нам є про що говорити більше, більше працювати та підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну. Насправді ми цього дуже хочемо, але нам потрібно реальні гарантії безпеки й ми будемо продовжувати зустрічі й нашу роботу», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна «тверда підтримка» США. Він зауважив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені під час безпекової конференції.

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Теги: США війна Володимир Зеленський Україна Мюнхенська конференція з безпеки

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