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США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
Американська та російська сторони під час переговорів у Ер-Ріяді
фото: Reuters

За словами держсекретаря США, «одна телефонна розмова і одна зустріч» не зможуть зупинити війну

Американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви. Сторони узгодили чотири пункти. Про це йдеться в офіційній заяві речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

Делегації США та Росії узгодили:

  • встановити механізм консультацій для «усунення подразників» у двосторонніх відносинах для нормалізації роботи дипломатичних представництв.
  • призначити команди, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням «конфлікту» в Україні у спосіб, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін;
  • закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть після успішного завершення війни в Україні;
  • сторони зустрічі обіцяють продовжувати співпрацю, щоб забезпечити «своєчасний і продуктивний рух процесу».

За словами держсекретаря США Марка Рубіо, «одна телефонна розмова і одна зустріч» не достатні для того, щоб одразу врегулювати війну.

З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф. Російську сторону представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Росії Юрій Ушаков. Саудівську Аравію представляли міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фазал бін Фархан та радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мосаад бін Мохаммад Аль-Айбан.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: росія США Марко Рубіо війна Україна Держдепартамент США

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