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В Україні стався землетрус (мапа)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні стався землетрус (мапа)
фото з відкритих джерел

Землетрус зареєстровано о 22:29 в районі села Балківці, Дністровського району, Чернівецької області

Пізно ввечері 24 серпня в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус стався о 22:29. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7кілометри. Магнітуда поштовху 1,6 бала за шкалою Ріхтера. Він відноситься до невідчутних, тому не несе загрози для людей.

«За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», - повідомили фахівці.

В Україні стався землетрус (мапа) фото 1

Зазначається, що останній землетрус на території Чернівецької області фіксували 21 січня 2023 року. Тоді магнітуда становила 3,1 бала.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 10 серпня, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. 

Нагадаємо, 31 липня у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява.

До слова, Туреччина вступає в період руйнівних землетрусів, тому суспільство і влада мають не зволікати із підготовкою.

Теги: землетрус населення Україна

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