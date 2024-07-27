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У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Замах на Трампа розслідували ФБР і Секретна служба
фото з відкритих джерел

У Федеральному Бюро розслідувань зазначили, що у колишнього президента США стріляли

Під час мітингу, 13 липня, в кандидата у президенти Дональда Трампа влучила куля або її частина. Про це повідомляє агентство Associated Press.

«У вухо колишнього президента Трампа потрапила куля, ціла або роздроблена на дрібні шматки, випущена з гвинтівки загиблого» , – йдеться у заяві ФБР.

До цього правоохоронні органи, залучили до розслідування замаху на Трампа, ФБР і Секретну службу, утримувалися від розголосу причин його поранення. Представники експрезидента також відмовилися надати медичну документацію з лікарні, де він проходив первинне лікування.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. 

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

Теги: Дональд Трамп політика розслідування охорона поранення

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