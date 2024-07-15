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Зеленський провів нараду з очільниками ОВА: про що говорили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський провів нараду з очільниками ОВА: про що говорили
Глава держави наголосив на важливості зустрічі голів ОВА з урядовцями для якнайшвидшого розв’язання проблем у громадах
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Серед ключових тем – оперативна ситуація в кожному регіоні, енергетика, фортифікації, безпека

Президент Володимир Зеленський провів нараду із керівниками обласних військових адміністрацій і обговорив ситуація в кожному регіоні щодо енергетики, фортифікації і безпеки. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

«Нарада з керівниками обласних адміністрацій. Ключові теми – оперативна ситуація в кожному регіоні, енергетика, фортифікації, безпека. Окремо обговорили важливість налагодження співпраці з представниками американських штатів. Разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації, забезпечення укриттів», – зазначив президент.

Зеленський пообіцяв вислухати представників кожної області і потім організувати зустріч глав ОВА із відповідниками представниками уряду, в залежності із проблемою у кожній області.

Після візиту в США і зустрічі із губернаторами домовилися будувати прямі контакти з українською місцевою владою. Зеленський заохотив представників регіональної влади виходити на контакт з американськими губернаторами.

«Ми домовилися про можливість побудувати прямі контакти між головами обласних адміністрацій, громадами не тільки через центральну владу. Вони готові займатися допомогою. І в них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Тому хотів би, щоб ви зайнялись цим проєктом і почали готувати його. Думаю, на осінь можна зібрати американських колег», – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до США узяв участь у щорічних зборах Національної асоціації губернаторів та зустрівся з очільниками американських штатів у Солт-Лейк-Сіті. Зеленський наголосив на потребах України у бомбосховищах для навчальних закладів, а також у ППО та генерації електрики й закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями. 

До слова, президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Української державності, який відзначається сьогодні, 15 липня.

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Теги: Володимир Зеленський президент

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