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Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод
Зеленський: «Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Як наголосив президент, у нових безпекових угодах йтиметься про оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України

Україна збирається підписати ще чотири нові безпекові угоди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами», – повідомив президент.

Як каже Зеленський, команда президента планувала, аби Україна мала підписані угоди про гарантії безпеки з різними країнами і не лише з країнами НАТО.

«Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Що б не відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми і рухаємось», – додав очільник України.

Нагадаємо, Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів відбулося у британському місті Вудсток.

Раніше повідомлялося, що Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проекти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

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Теги: Володимир Зеленський безпека президент

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