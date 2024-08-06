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Масові заворушення і жертви: France Presse проаналізувало, що відбувається у Бангладеш

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Масові заворушення і жертви: France Presse проаналізувало, що відбувається у Бангладеш
Масові заворушення в Бангладеш тривають
фото: Fatima Tuj Johora

Протести в Бангладеш тривають, і кількість жертв постійно зростає 

Кількість жертв масових заворушень у Бангладеш, де відбулася зміна влади внаслідок антиурядових протестів, зросла до 109 осіб. Про це повідомляє France Presse з посиланням на поліцію та медичні служби. Щонайменше вісім із них згоріли живцем.

«Щонайменше 109 людей загинули під час запеклих заворушень у Бангладеш у понеділок», – йдеться у повідомленні.

Раніше газета Dhaka Tribune повідомила, що не менше восьми людей згоріли живцем після того, як натовп підпалив готель Jabir у місті Джессор на заході Бангладеш. Зазначалося, що ще 84 особи отримали опіки та травми. Загальна кількість жертв антиурядових протестів, які охопили Бангладеш у липні, становила 409. Серед загиблих – 13 поліцейських. Вони були вбиті під час нападу на поліцейську дільницю в місті Сіраджгандж за 100 км на північ від Дакки.

У ході заворушень, що охопили майже всі провінції Бангладеш, було підпалено багато офіційних будівель, проте було заявлено, що понад 500 ув'язнених втекли з в'язниці, яку захопили протестувальники в місті Шерпур.

Влада закрила освітні заклади по всій країні та оголосила вихідні з понеділка по середу. Також було введено комендантську годину та припинено роботу судів на невизначений термін.У зверненні до нації головнокомандувач армією Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман оголосив, що країною тепер управлятиме тимчасовий уряд. Через заворушення у Даці закрили міжнародний аеропорт. Індія на тлі протестів у Бангладеш призупинила залізничне сполучення з країною.

Раніше  стало відомо, що прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку і втекла зі своєї резиденції в столиці країни Дацці. За даними журналістів, вона хотіла записати звернення до народу, але не мала можливості зробити це. До палацу, в якому розташовується резиденція, увірвалися протестувальники. Після цього ЗМІ повідомили, що Шейх Хасіна, яка подала у відставку під час протестів, попросила притулку у Великій Британії. Політика супроводжує сестра, яка має громадянство Сполученого Королівства.

Протести почалися минулого місяця, коли студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Банґладеш проти Пакистану в 1971 році. Згодом Верховний суд країни скоротив систему квот до 5% робочих місць, з яких 3% – для родичів ветеранів. Втім, попри це, на вихідних протести відновились. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни після того, як на протестах в липні загинули понад 200 осіб.

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Теги: політика Бангладеш страйк соціум

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