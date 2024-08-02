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Російський опозиціонер Яшин заявив, що відмовився від обміну між РФ та Заходом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Російський опозиціонер Яшин заявив, що відмовився від обміну між РФ та Заходом
Яшин заявив, що написав письмову заяву про відмову від обміну
фото: скріншот

Яшин вважає обмін незаконним видворенням з Росії проти його волі

Російський політик і опозиціонер Ілля Яшин, якого звільнили з колонії внаслідок обміну ув’язненими між РФ та Заходом, написав письмову заяву про відмову на обмін. Про це він заявив на пресконференції в редакції видання Deutsche Welle у Бонні.

Ілля Яшин заявив, що з першого дня за ґратами просив не включати його до жодних обмінних списків.

«Я сприймав своє ув’язнення за своє право жити в цій країні, право займатися політикою в цій країні. Це була моя боротьба. За кілька днів до обміну мені запропонували підписати прохання про помилування. Я відмовився», – сказав він.

Також Яшин додав, що буквально за день до обміну написав письмову заяву на ім'я начальника СІЗО.

«Конституція Росії забороняє висилку з Росії російських громадян без їхньої згоди. І я не давав згоди на висилку за межі Росії. Те, що зі мною сталося, я не розглядаю як обмін. Я розглядаю це як незаконне видворення з Росії проти моєї волі. Скажу як є: найбільше мені зараз хочеться повернутися. Перше бажання було негайно поїхати до аеропорту, взяти квиток та повернутися до Росії», – заявив опозиціонер.

Водночас він додав, що якщо повернеться, то «підставить інших політичних вʼязнів, і обміни можуть припинитися».

Політик зазначив, що зараз не має жодного чинного посвідчення особи, в'їхав до Німеччини за простроченим паспортом і його «ідентифікували по інтернету». Політв’язням також не видали довідки про звільнення.

«Жодного документа про звільнення ні в кого з нас немає. Це до законності того, що з нами відбувається», – сказав Яшин.

Зазначимо, у грудні 2022 року Іллю Яшина засудили до восьми з половиною років колонії загального режиму за розповідь про те, як окупанти вбивали жителів Бучі. 

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що російського політика та опозиціонера Іллю Яшина вивезли з колонії № 3 у Смоленській області, де він перебував після вироку у справі про «розповсюдження фейків про російську армію з мотивів політичної ненависті».

1 серпня пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. РФ у рамках угоди передала країнам Заходу 16 осіб, серед яких був Ілля Яшин.

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Теги: окупанти політика помилування обмін

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