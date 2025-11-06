Головна Країна Суспільство
Представники України й НАТО обговорили розширення ініціативи PURL

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Представники України й НАТО обговорили розширення ініціативи PURL
Представники України й НАТО обговорили розширення ініціативи PURL
фото: Офіс президента

До програми вже долучилися 16 країн

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із представницею міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє. Основною темою переговорів стала реалізація ініціативи PURL. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Повідомляється, що загалом внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України вже становлять $2,82 млрд. 

Сторони узгодили кроки, необхідні для отримання найближчим часом нових внесків від країн-членів і партнерів альянсу, які ще не долучилися до програми. Крім того, детально обговорили механізми забезпечення внесків від країн НАТО на наступний рік.

Ігор Жовква також відзначив важливість інвестування у вітчизняне оборонне виробництво.

«Ми маємо необхідні можливості для виробництва широкого спектра озброєння, і це не лише дрони. Але нам бракує достатнього фінансування», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

До програми вже долучилися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.

До слова, 13 жовтня Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.

Раніше президент України Володимир Зеленський високо оцінив ініціативу PURL («Priority Ukraine Requirements List»/«Список пріоритетних вимог України») як «дуже цінний механізм НАТО», який дозволяє трансформувати підтримку союзників у оборонні спроможності для України. Ініціатива дає змогу закуповувати ключове американське озброєння, зокрема системи Patriot. 

фінансування озброєння НАТО військова допомога

