«Сторони повинні погодитися на поступки». Рубіо прокоментував план завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Сторони повинні погодитися на поступки». Рубіо прокоментував план завершення війни в Україні
Марко Рубіо: «Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки»
фото: AP

Держсекретар США стверджує, що аби зупинити війну, потрібен «широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями»

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку «потенційних ідей» для припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

За словами Рубіо, щоб зупинити війну в Україні, необхідний «широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями». Він наголосив, що досягнення тривалого миру можливе лише за умови, що обидві сторони погодяться на поступки.

«Для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту», – каже держсекретар США.

Раніше портал Axios повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. 

Російський представник Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня він провів три дні в Маямі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, працюючи над розробкою цього плану. Дмитрієв висловив оптимізм, оскільки, за його словами, «позиція Росії дійсно почута».

Як повідомлялося, США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу. До слова NBC стверджує, що  президент США Дональд Трамп схвалив план мирного урегулювання між Росією та Україною.

США переговори Марко Рубіо

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

