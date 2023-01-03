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Новий глава МЗС Ізраїля планує розмову із Лавровим: реакція у США

Ігор Фещенко
glavcom.ua
Новий глава МЗС Ізраїля планує розмову із Лавровим: реакція у США
Елін Коен є міністром закордонних справ у новому уряді Біньяміна Нетаньягу
фото з відкритих джерел

Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну

Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен проведе розмову з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це він повідомив під час своєї першої промови на новій посаді в уряді прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який знову повернувся на посаду голови уряду Ізраїлю, пише ізраїльське видання Haaretz.

Телефонна розмова з Коена з Лавровим запланована на 3 січня – це будуть перші переговори між міністрами закордонних справ після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Під час виступу Елі Коен відмовився коментувати запит України на оборонну зброю від Ізраїлю. До того ж він заявив про зміну підходу щодо війни, яку розпочала країна-агресорка РФ.

«Щодо питання Росії та України, ми, безумовно, будемо робити одну річ, і це менше говорити про це публічно. Тим не менш, наша значна гуманітарна допомога Україні продовжиться», – сказав голова МЗС Ізраїлю.

Реакція США

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву нового міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена про намір поговорити з Сергієм Лавровим.

«Я сподіваюся, містер Коен розуміє, що коли він розмовляє з російським Лавровим, він розмовляє з представником військового злочинного режиму, який щодня скоює військові злочини в промислових масштабах», – написав Грем на своїй сторінці в Twitter.

Новий глава МЗС Ізраїля планує розмову із Лавровим: реакція у США фото 1

Крім того, політик заявив, що радий бачити як містер Коен приділяє першорядну увагу стратегічним відносинам між США та Ізраїлем та підтримує продовження гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, напередодні Ізраїль передав генератори для однієї з областей України.

Також президент України Зеленський особисто привітав Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю – вони обговорили реалізацію української формули миру.

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Теги: Ізраїль Сергій Лавров війна

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