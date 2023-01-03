Новий глава МЗС Ізраїля планує розмову із Лавровим: реакція у США

Елін Коен є міністром закордонних справ у новому уряді Біньяміна Нетаньягу

Елі Коен заявив, що хоче менше публічно говорити про війну

Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен проведе розмову з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Про це він повідомив під час своєї першої промови на новій посаді в уряді прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який знову повернувся на посаду голови уряду Ізраїлю, пише ізраїльське видання Haaretz.

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Телефонна розмова з Коена з Лавровим запланована на 3 січня – це будуть перші переговори між міністрами закордонних справ після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Під час виступу Елі Коен відмовився коментувати запит України на оборонну зброю від Ізраїлю. До того ж він заявив про зміну підходу щодо війни, яку розпочала країна-агресорка РФ.

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«Щодо питання Росії та України, ми, безумовно, будемо робити одну річ, і це менше говорити про це публічно. Тим не менш, наша значна гуманітарна допомога Україні продовжиться», – сказав голова МЗС Ізраїлю.

Реакція США

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву нового міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена про намір поговорити з Сергієм Лавровим.

«Я сподіваюся, містер Коен розуміє, що коли він розмовляє з російським Лавровим, він розмовляє з представником військового злочинного режиму, який щодня скоює військові злочини в промислових масштабах», – написав Грем на своїй сторінці в Twitter.

Крім того, політик заявив, що радий бачити як містер Коен приділяє першорядну увагу стратегічним відносинам між США та Ізраїлем та підтримує продовження гуманітарної допомоги Україні.

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Нагадаємо, напередодні Ізраїль передав генератори для однієї з областей України.

Також президент України Зеленський особисто привітав Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю – вони обговорили реалізацію української формули миру.