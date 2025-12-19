Чехія продовжила «снарядну ініціативу» для України

За словами міністра оборони Чехії Яроміра Зуни, підтримка України «сама собою зрозуміла»

Новопризначений міністр оборони Чехії Яромір Зуна заявив, що програма «Чеська ініціатива», яка передбачає закупівлі боєприпасів для України, працюватиме в наступному році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.

Очільник чеського Міноборони, розповідаючи про пріоритети для країни у наступних роках, заявив, що головними питаннями залишаються ППО та виконання зобов’язань у межах НАТО. Зуна також наголосив, що «снарядна ініціатива» діятиме. «Я цього не заперечую, але нам потрібно говорити про ефективне управління, – зазначив він.

За словами чиновника, підтримка України «сама собою зрозуміла». «Росія є агресором, на Україну напали, і від нас залежить, як ми продовжуватимемо її підтримувати», – підкреслив він.

Водночас чеський міністр похвалив прем’єр-міністра Андрея Бабіша за домовленість щодо винятку, який дозволить країні не брати участі в пакеті фінансування ЄС для України на 90 млрд євро.

«Найближчим часом мені потрібно посилити цивільне управління, оборонне планування та виконання союзницьких зобов’язань. За потреби ми маємо перезавантажити пріоритети оборони й армії», – додав Зуна.

Раніше міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявляв, що Чехія налаштована продовжити програму постачання боєприпасів Україні й на 2026 рік. Водночас результати парламентських виборів, запланованих на жовтень 2025 року, можуть вплинути на це рішення.

До слова, новий чеський коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем вступив на посаду з наміром відвести країну від підтримки України та відмовитися від деяких ключових політик Європейського Союзу.