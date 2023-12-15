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Новий закон щодо мігрантів розсварив політиків у Франції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новий закон щодо мігрантів розсварив політиків у Франції
Депутати не можуть дійти згоди щодо зміни політики щодо мігрантів
фото із відкритих джерел

Уряд Франції не може знайти компроміс щодо прийняття нового закону про мігрантів

Після того, як Національні збори Франції відхилили без обговорення новий імміграційний законопроєкт уряду, прем'єр-міністр Елізабет Борн зустрілась із головою опозиційних правоцентристських республіканців Еріком Сьотті та лідерів партійних фракцій у Сенаті та Національних зборах Брюно Ретайо та Олів'є Марле, щоб знайти компромісне рішення до остаточного голосування в парламенті. Про це пише видання Le Monde.

Праві політики не захотіли обговорювати цю пропозицію більше року тому з міністром внутрішніх справ Жеральдом Дарманеном, якого звинуватили в «постійній образі» їх, на відміну від прем'єр-міністра, яку вважають «трохи більш поміркованою».

Текст законопроекту уже був ухвалений Сенатом з правою більшістю в середині листопада, але первісна пропозиція уряду була значно посилена. У Національних зборах правляча партія Емманюеля Макрона має лише відносну більшість, тож їй також потрібна підтримка опозиції, щоб прийняти пропозицію.

Початкова пропозиція уряду містить два важливі заходи: підвищення ефективності здійснення депортацій для висланих іноземних громадян та більш ефективна соціальна інтеграція біженців та всіх тих, хто може залишитися у Франції. У рамках останнього уряд легалізував би становище іноземців, які працюють у нині в тіньових секторах, що стикаються з нестачею робочої сили, тобто надав би їм дозволи на роботу і проживання. Такі правила не підтримуються правими депутатами. Сенат посилив критерії возз'єднання родин, прив'язав право на отримання сімейних та житлових виплат до перебування у Франції не менше п'яти років і скасував державне медичне обслуговування нелегальних іммігрантів.

У Сенаті заходи, спрямовані на легалізацію приблизно 700 тис. іноземних робітників і поліпшення інтеграції осіб, які шукають притулку, були виключені з проголосованої пропозиції. Також були додані деякі положення, які полегшують видворення кримінальних нелегальних іммігрантів. Національні збори мали розпочати дебати за сенатською версією законопроекту 11 грудня, але інші депутати запропонували нижній палаті відхилити цю пропозицію без обговорення, оскільки вона містить ксенофобські та дискримінаційні елементи. Ця пропозиція була схвалена всіма лівими і правою партією політичною партією «Національне об'єднання», а також республіканцями, чого не було вже кілька десятиліть.

Якщо Об'єднаний комітет досягне угоди, то Національні збори проведуть остаточне голосування 19 грудня, уточнило міністерство, відповідальне за парламентські відносини. Напередодні президент Макрон заявив, що або остаточне рішення буде досягнуто в Об'єднаному комітеті, або уряд відкличе законопроект. Президент виключив розпуск Національних зборів у разі невдачі, як того вимагала партія Марін Ле Пен.

За офіційними даними, у Франції легально проживає 5,1 млн іноземців, це 7,6% населення. Кількість біженців складає півмільйона. Крім того, в країні, за оцінками, налічується 700 тис. нелегальних іммігрантів. За даними французького статистичного агентства, у 2021 році у Франції проживало 7 млн ​​мігрантів, тобто негромадян Франції, які народилися за кордоном, що відповідає 10,3% від загальної чисельності населення. 2,5 млн із них подали заяви на отримання французького громадянства і отримали його з моменту прибуття в країну.

Нагадаємо новий закон щодо висилки мігрантів також викликав суперечки у Британії.  Палата громад Великої Британії підтримала у другому читанні законопроєкт про висилку біженців у африканську країну Руанду. Про це пише Africanews. Законопроєкт був підтриманий 313 голосами, проти висловилися 269 законодавців. Документ визнає та закріпить у законодавстві Великої Британії, що Руанда є безпечною країною для відправлення осіб, які шукають притулку. Після цього припиниться скасування рейсів до Руанди з юридичних причин.

Раніше міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підписав новий варіант угоди з Руандою, який передбачає відправлення в цю африканську країну нелегальних іммігрантів, що потрапили на британську територію.

Новий варіант угоди, як і нереалізований попередній варіант, також передбачає відправлення нелегальних мігрантів з Великої Британії до Руанди, однак у ньому оновлюються деталі партнерства у сфері міграції та економічного розвитку між двома країнами. В оновленій версії приділяється увага питанням, які порушив Верховний суд Великої Британії. Зокрема, вона містить гарантії того, що Руанда не висилатиме мігрантів до їхніх рідних країн.

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Теги: міністр Франція мігранти закон президент дебати населення правила

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