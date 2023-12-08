Прихильниця Путіна Ле Пен постане перед судом за розтрату коштів ЄС

Судовий процес триватиме з 30 вересня по 27 листопада 2024 року, а обвинуваченими будуть Марін Ле Пен, її батько Жан-Марі Ле Пен та партія «Національне об'єднання» як юридична особа

Схема функціонувала у період з 2004 по 2016 рік, коли Ле Пен була євродепутаткою

Лідерка ультраправої партії Франції «Національне об'єднання» Марін Ле Пен і ще 26 осіб постануть перед судом за привласнення державних коштів у межах справи про нецільове використання коштів Європейського Союзу. Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на джерела у паризькій прокуратурі.

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Справа стосується можливого привласнення коштів Європейського Союзу для оплати праці помічників депутатів Європарламенту, які насправді працювали на партію «Національне об'єднання». Схема функціонувала у період з 2004 по 2016 рік, коли Ле Пен була євродепутаткою.

Судовий процес триватиме з 30 вересня по 27 листопада 2024 року, а обвинуваченими будуть Марін Ле Пен, її батько Жан-Марі Ле Пен та партія «Національне об'єднання» як юридична особа.

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У п'ятницю «Національне об'єднання» відреагувало на це заявою, в якій йдеться, що Марін Ле Пен «не вчинила жодного правопорушення».

До відома, справа проти Ле Пен і її соратників тягнеться ще з 2015 року, коли вона була депутаткою Європейського парламенту, й пов’язана з підозрами у нецільовому використанні коштів ЄС на оплату праці неіснуючих помічників.

Раніше повідомлялося, що Марін Ле Пен у 2014 році за сприяння власника низки українських обленерго отримала «під вибори» 9,4 мільйона євро у російському банку.