Конан О'Браєн розгорнув червону доріжку Оскара-2026 (фото)

Конан О'Браєн прибув до театру «Долбі» у Лос-Анджелесі, де відбудеться церемонія «Оскара»

У Лос-Анджелесі починається підготовка до 98-ї церемонії нагородження кінопремії «Оскар-2026». Ведучий події Конан О'Браєн вже розгорнув червону доріжку. Про це пише «Главком».

В мережі з’явилися перші кадри з головної події року у світі кінематографа премії «Оскар». Популярний американський комік та телеведучий Конан О'Браєн розгорнув червону доріжку, на якій незабаром з'являться світові зірки. Телеведучий показався перед камерами та допоміг організаторам підготувати доріжку, де згодом позуватимуть номінанти кінопремії та її майбутні переможці.

На фото Конан О'Браєн показався у джинсовому комбінезоні та коричневих черевиках, а його образ доповнили сонячні окуляри та акцентна синя краватка.

Телеведучий «Оскара-2026» Конан О'Браєн розгорнув червону доріжку фото: Getty Images

Уже другий рік поспіль Конан О'Браєн стає ведучим «Оскара». Американський комік ірландського походження також відомий, як сценарист. Свого часу він був ведучим іменного вечірнього телешоу каналу NBC «Late Night with Conan O'Brien». Згодом він став вести передачу «The Tonight Show with Conan O'Brienen». А з 2010 є обличчям та ведучим телешоу «Conan».

Нагадаємо, 15 березня 2026 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі відбудеться 98-а церемонія «Оскар». Під час церемонії буде оголошено переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та досягнення світового кінематографа за минулий рік.

Також повідомлялося, через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня, за київським часом початок церемонії нагородження відбудеться о 01:00. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». Трансляція відбуватиметься з українським перекладом та супроводом жестовою мовою. Цьогоріч церемонія нагородження «Оскар» у світі транслюватиметься на телеканалах ABC та стримінговій платформі Hulu. До слова, торік трансляція «Оскара» зібрала 19,69 млн глядачів.

Також «Главком» підготував повний список номінантів «Оскару-2026». Зокрема, серед цьогорічних абсолютних фаворитів – стрічки «Грішники», «Франкенштейн» та «Гамнет». На «Оскар» у категорії «Найкращі грим і зачіски» номінується фільм «Незламний», у якому взяв участь український боксер-чемпіон Олександр Усик.