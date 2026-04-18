Cергій Жадан реєструє нову торговельну марку

Радіо «Хартія» створено 2024 року, а у 2026-ому засновник вирішив запатентувати на нього права

Військовослужбовець другого корпусу Нацгвардії «Хартія», поет та перекладач Сергій Жадан подав заяву на реєстрацію торговельної марки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний реєстр торговельних марок та інших джерел.

Сергій Жадан має намір закріпити за собою права на використання торговельної марки «Радіо Хартія». Заявку на реєстрацію марки (№m202600542) він подав ще у середині січня. Наразі триває розгляд поданих документів.

дані: Державний реєстр торговельних марок та інших джерел

За даними аналітичної системи Youcontrol, харківське ТОВ «Радіо Хартія» зареєстровано у червні 2024 року. На момент створення єдиним засновником виступав Сергій Жадан, який вніс 30 тис. грн у статутний капітал компанії. Наприкінці лютого 2025 року змінився засновник – замість Жадана стала громадська організація «Радіоцентр». Керівником цієї організацією є все той Жадан.

Радіо «Хартія» позиціонує себе як незалежне медіа з цілодобовим онлайн-радіомовленням; має youtube-платформу з відеоподкастами і документальними історіями. Радіо є головним партнером 13 бригада Нацгвардії «Хартія».

На радіо Сергій Жадан веде авторські програми, серед яких «Стандарти кухонно-диванної експертизи», «Кругова оборона Перші». У 2025 році він зробив три серії інтерв’ю з легендарною поетесою Ліною Костенко, якій цього року виповнилося 96 років.

Як повідомляв «Главком», у 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки. Глава держави 17 вересня став власником торговельних марок «Зеленський» і Zelenskyy. Їх можна використовувати на низці товарів і послуг, серед яких аксесуари (наприклад, 3D-окуляри), вогнепальна зброя, продукти харчування.