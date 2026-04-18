Cергій Жадан реєструє нову торговельну марку

Віталій Тараненко
На радіо «Хартія» Сергій Жадан веде авторські програми
Радіо «Хартія» створено 2024 року, а у 2026-ому засновник вирішив запатентувати на нього права

Військовослужбовець другого корпусу Нацгвардії «Хартія», поет та перекладач Сергій Жадан подав заяву на реєстрацію торговельної марки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний реєстр торговельних марок та інших джерел.

Сергій Жадан має намір закріпити за собою права на використання торговельної марки «Радіо Хартія». Заявку на реєстрацію марки (№m202600542) він подав ще у середині січня. Наразі триває розгляд поданих документів.

За даними аналітичної системи Youcontrol, харківське ТОВ «Радіо Хартія» зареєстровано у червні 2024 року. На момент створення єдиним засновником виступав Сергій Жадан, який вніс 30 тис. грн у статутний капітал компанії. Наприкінці лютого 2025 року змінився засновник – замість Жадана стала громадська організація «Радіоцентр». Керівником цієї організацією є все той Жадан.

Радіо «Хартія» позиціонує себе як незалежне медіа з цілодобовим онлайн-радіомовленням; має youtube-платформу з відеоподкастами і документальними історіями. Радіо є головним партнером 13 бригада Нацгвардії «Хартія».

На радіо Сергій Жадан веде авторські програми, серед яких «Стандарти кухонно-диванної експертизи», «Кругова оборона Перші». У 2025 році він зробив три серії інтерв’ю з легендарною поетесою Ліною Костенко, якій цього року виповнилося 96 років.

Як повідомляв «Главком», у 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки. Глава держави 17 вересня став власником торговельних марок «Зеленський» і Zelenskyy. Їх можна використовувати на низці товарів і послуг, серед яких аксесуари (наприклад, 3D-окуляри), вогнепальна зброя, продукти харчування.

Читайте також:

Читайте також

Успішна військова авантюра Кремля на балтійському фронті може бути згодом трансформована у перемовний трек з НАТО
Шість причин, чому Росії вигідна балтійська кампанія
23 березня, 14:04
Енергетики закликають населення споживати електрику ощадливо
Ворог вдарив по енергооб’єктах: у двох регіонах України зникло світло
27 березня, 10:39
Кондратюк співпрацював з Оксаною Марченко на шоу «Україна має талант»
«Це був маразм». Кондратюк розповів, як посварився з Оксаною Марченко
27 березня, 14:14
Збройні Сили України майстерно знищують ворога
Атака ЗСУ на Новоросійськ: під ударом фрегат «Адмірал Макаров» та бурова установка «Сиваш» (відео)
6 квiтня, 13:54
Росія звинуватила Балтію у сприянні ударам України
Росія пригрозила країнам Балтії: що сталося
6 квiтня, 21:15
16 людей постраждали внаслідок удару
Удар РФ по автобусу. Нікополь оголосив день жалоби за загиблими
8 квiтня, 11:16
Ворог не полишає спроб захопити все більше української території
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
Пожежники намагалися загасити полум'я на місці авіаудару, який зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті 8 квітня
Іран вимагає включити Ліван до мирної угоди зі США
16 квiтня, 23:35
Уночі ворог масовано атакував Одесу
В Одесі 16 квітня оголошено день жалоби
16 квiтня, 09:33

Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією
Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією
Україна вдарила санкціями по росіянах, які поїдуть на Венеційську бієнале
Україна вдарила санкціями по росіянах, які поїдуть на Венеційську бієнале
Помер оперний співак Петро Приймак. Кілька років тому він втратив брата-близнюка
Помер оперний співак Петро Приймак. Кілька років тому він втратив брата-близнюка
Театральна прем'єра тижня. Ліна Костенко звернулася до колективу Івано-Франківського театру
Театральна прем'єра тижня. Ліна Костенко звернулася до колективу Івано-Франківського театру

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

