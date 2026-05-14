Венс захистив Трампа та заявив, що адміністрація піклується про фінансове становище американців

Венс: Президент, я та вся команда піклуються про фінансове становище американського народу

Раніше Дональд Трамп заявив, що питання ядерної зброї Ірану важливіше за економічне благополуччя американців

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що адміністрація піклується «про фінансове становище американського народу» та захистив президента Дональда Трампа, якого критикували за те, що він натякнув, що це не є головним, коли він наполягає на мирній угоді з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Ну, я не думаю, що президент це сказав. Я думаю, що це перекручування того, що сказав президент», – сказав Ванс журналістам.

У вівторок, коли Трамп виходив з Білого дому, його запитали, наскільки фінансове становище американців мотивує його укласти угоду з Іраном. Він відповів: «Навіть анітрохи. Єдине, що має значення, коли я говорю про Іран: вони не можуть мати ядерної зброї. Я не думаю про фінансове становище американців».

Венс заявив: «Послухайте, я погоджуюся з президентом, що Іран не повинен мати ядерної зброї. Ми, очевидно, ведемо дуже агресивний та дуже активний дипломатичний процес, щоб спробувати гарантувати, що цього не станеться».

Пізніше він додав: «Але, звичайно, президент, я та вся команда піклуються про фінансове становище американського народу».

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів.

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною».

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.