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Суд Швеції уперше арештував судно тіньового флоту Росії за запитом України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Суд Швеції уперше арештував судно тіньового флоту Росії за запитом України
У березні 2026 року судно перехопила та конфіскувала берегова охорона Швеції
фото: vesselfinder

Суховантаж використовувався для незаконного вивезення викраденого українського зерна 

Окружний суд міста Істад Швеції задовольнив запит української прокуратури та затвердив арешт підсанкційного балкера «Caffa». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурор України Руслана Кравченка.

За словами генпрокурора України, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

За даними слідства, «Caffa» систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як «Guinea False».

«Caffa» – це 114-метровий вантажний суховантаж (балкер), який використовувався для незаконного вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій (зокрема з порту Севастополя). Судно офіційно внесене до санкційного списку України. У березні 2026 року судно перехопила та конфіскувала берегова охорона Швеції у Балтійському морі. Під час операції виявилося, що воно ходило під фальшивим (гвінейським) прапором, а структура його власності була прихованою.

Відомо, що 12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на «Caffa».

«Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження – суд затвердив арешт судна. Це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано», – зазначив генпрокурор.

«Главком» писав, що Російська Федерація розширила тіньовий флот, аби транспортувати підсанкційний скраплений природний газ. Чотири танкери, які нині використовує Москва, належали Оману. Так, танкер «Космос» нещодавно пришвартувався поблизу Мурманська на заході Росії та, ймовірно, завантажив скраплений природний газ. Три інші колишні оманські судна – «Меркурій», «Оріон» і «Луч» – також транспортують сировину.

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Теги: Швеція суд флот РФ флот

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