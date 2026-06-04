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Конгрес США пішов проти Білого дому заради допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Конгрес США пішов проти Білого дому заради допомоги Україні
Конгрес США схвалив мільярд доларів для України всупереч Трампу
фото: Reuters

Демократи та частина республіканців об'єдналися, щоб просунути законопроєкт про новий пакет військової допомоги та санкції проти Росії

Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні понад $1 млрд нової військової допомоги та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Голосування стало можливим завдяки підтримці демократів і частини республіканців, які виступили всупереч позиції Білого дому та керівництва Республіканської партії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Законопроєкт отримав підтримку Палати представників

За даними телеканалу документ мають винести на розгляд Сенату США. Законопроєкт, ініційований демократами, пройшов процедурне голосування із результатом 218 голосів «за» та 204 «проти».

Для просування документа конгресмени використали рідкісний парламентський механізм: так звану discharge petition, яка дозволяє винести законопроєкт на голосування в обхід профільного комітету та керівництва Палати представників.

Одними з республіканців, які підтримали цей крок, стали Браян Фіцпатрік, Дон Бекон та Кевін Кілі. Загалом законопроєкт підтримали всі присутні демократи та сім представників Республіканської партії.

Що передбачає документ

Документ передбачає виділення понад $1 млрд екстреної військової допомоги для України, підтвердження підтримки України та НАТО з боку США, а також запровадження нових санкцій проти Росії та структур, які фінансово або технічно сприяють веденню війни.

Крім того, законопроєкт містить механізми фінансування майбутньої відбудови України. «Це наша можливість надати важелі впливу, які можуть виявитися вирішальними для завершення цього конфлікту на прийнятних умовах таким чином, щоб запобігти майбутній російській агресії. Настав час Конгресу заявити про себе. Зараз ми спостерігаємо лише подальше жорстоке поводження з боку Росії, і тому я вважаю, що якщо Конгрес втрутиться у справу конструктивно, це може стати вирішальним важелем», - заявив конгресмен від Каліфорнії Кевін Кілі.

Республіканець Джо Вілсон також підтримав законопроєкт і закликав посилити тиск на Кремль. «Просто немислимо, щоб ми не запровадили додаткові санкції проти співпраці з Путіним. Ми маємо раз за разом стояти на боці мужнього народу України. Ми маємо зупинити те, що робить Путін, а саме – спроби відродити Радянський Союз», - наголосив конгресмен.

Перспективи розгляду в Сенаті

Водночас проти документа виступило керівництво Республіканської партії. Опоненти законопроєкту вважають, що він може завадити зусиллям адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни між Росією та Україною.

Подальша доля документа поки залишається невизначеною. У Сенаті, де республіканці мають більшість, аналогічні санкційні ініціативи проти Росії залишаються заблокованими вже тривалий час.

Крім того, американські експерти припускають, що навіть у разі схвалення Сенатом президент Дональд Трамп може скористатися правом вето та заблокувати набуття законом чинності.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа переглядає питання подальшої військової підтримки України. Зокрема, йдеться про пакет допомоги на суму $400 млн, який уже був схвалений Конгресом, однак його передача Києву затримується на рівні Пентагону. За словами Рубіо, рішення щодо заблокованого фінансування мають оприлюднити найближчим часом.

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Теги: США гуманітарна допомога Україна

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