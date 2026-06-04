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Москва знову заговорила про переговори: що цього разу заявив Лавров

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Москва знову заговорила про переговори: що цього разу заявив Лавров
Лавров поскаржився на відсутність діалогу з Україною
фото: росЗМІ

Напередодні Зеленський публічно заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним заради завершення війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до мирних переговорів з Україною, однак не бачить готовності до діалогу з українського боку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, Росія неодноразово заявляла про готовність вести переговори щодо врегулювання війни, однак, як стверджує глава російського МЗС, наразі немає сторони, з якою можна було б вести такий діалог.

«Ми неодноразово заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, з ким ми могли б вести діалог», - заявив Лавров.

Заява російського міністра пролунала наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський публічно висловив готовність до будь-якого формату переговорів, який може сприяти завершенню війни.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів, який може наблизити завершення війни. За його словами, Україна не має наміру відкладати пошук шляхів до миру та готова до прямих контактів із російським керівництвом.

Водночас у травні російські війська майже не досягли значущих результатів на полі бою, а втрати армії РФ становлять від 30 до 35 тисяч військових щомісяця.  За словами президента, українські сили продовжують утримувати міцні позиції на фронті та поступово повертають окуповані території.

 

Теги: росія Сергій Лавров Володимир Зеленський

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