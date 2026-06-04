Хто першим увійде до ЄС? Брюссель назвав фаворитів на вступ

Фаворитами перегонів називають Чорногорію та Албанію

Європейський Союз розглядає можливість прискорення процесу вступу шести країн Західних Балкан. Відповідне питання обговорюватимуть під час майбутнього саміту в чорногорському Тіваті, де європейські лідери планують переглянути підхід до розширення блоку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Associated Press.

ЄС шукає способи пришвидшити розширення

ЄС прагне уникнути розчарування серед країн-кандидатів через тривалість переговорів та знайти механізми для пришвидшення процесу.

«Розширення – це не утопія, а те, що може стати реальністю в найближчі роки. Для цього нам потрібно працювати більше і швидше», – наголосив Кошта під час пресконференції в Белграді.

Західні Балкани залишаються в центрі уваги

Йдеться про шість держав Західних Балкан: Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Північну Македонію, Сербію та Чорногорію. Усі вони вже тривалий час мають статус кандидатів або потенційних кандидатів на вступ до Євросоюзу, однак досі не завершили процедури оцінки відповідності європейським критеріям.

Останніми роками Брюссель активізував роботу із західнобалканськими країнами. Однією з причин називають побоювання щодо посилення впливу Росії та Китаю в регіоні.

Для вступу до ЄС країни-кандидати повинні адаптувати національне законодавство до норм Євросоюзу у 35 сферах політики – від правосуддя та боротьби з корупцією до сільського господарства та екології. Кожен етап переговорів потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів блоку.

Лідери переговорного процесу та ключові перешкоди

Наразі найбільший прогрес демонструють Чорногорія та Албанія. Саме ці країни вважаються головними претендентами на те, щоб першими завершити переговорний процес та наблизитися до членства.

Водночас перспективи Сербії та Косова значною мірою залежать від нормалізації двосторонніх відносин. У Брюсселі неодноразово наголошували, що врегулювання цього конфлікту є однією з ключових умов подальшого просування обох сторін на шляху до ЄС.

На саміті в Тіваті європейські лідери та представники країн-кандидатів планують обговорити можливі зміни до методології розширення, які дозволять зробити процес більш прогнозованим та ефективним.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС. За його словами, Брюссель має продемонструвати готовність до подальшого розширення та підтримки держав, які прагнуть стати членами об'єднання.