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Одна з країн ЄС хоче закрити школи для російських нацменшин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одна з країн ЄС хоче закрити школи для російських нацменшин
фото з відкритих джерел

Причиною закриття закладів освіти став нещодавній інцидент, де підлітки з російськомовної школи стріляли в однокласника через його політичні погляди

В уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі. Про це заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас, повідомляє LRT.

Зазначається, що раніше пара підлітків, які навчаються в російськомовній школі у вільнюському районі Науяместіс, стріляла в однокласника з пневматичного пістолета через його політичні погляди.

Тепер Якштас заявив, що подібні ситуації спричинені важкою інтеграцією російських меншин у Литві. Тому політик шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини.

«Ми оцінюємо і обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити», – сказав він.

За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки у них немає великих громад національних меншин.

У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження наявних угод із Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини.

Політик також додав, що якщо школа заснована муніципалітетом, то засновник може ухвалювати рішення. Але в уряді хотіли б ухвалювати рішення і на державному рівні, щоб ці школи для російських національних меншин почали зникати.

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Теги: Литва освіта росіяни школа

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