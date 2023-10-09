Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи

Беньямін Нетаньяху: «ХАМАС переживе важкі та жахливі речі. Кампанія проти угруповання тільки почалася»

Кампанія з розгрому ХАМАС «тільки почалася». Кількість убитих у Газі перевищила 500 осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступаючи після наказу про блокаду Гази, пише Telegraph.

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Як зазначається, Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС переживе «важкі та жахливі речі». Звертаючись до влади на півдні країни, прем'єр-міністр сказав: «Я знаю, що ви пройшли через жахливі та важкі речі. Держава не залишить каменя на камені, щоб допомогти вам. Ваше керівництво є дуже сильним у ці важкі дні, потрібен час. Обіймаю вас і усіх мешканців. Ми всі з вами, і ми переможемо ХАМАС силою, великою силою».

Також Нетаньяху закликав владу «стояти твердо, тому що ми збираємося змінити Близький Схід».

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«ХАМАС переживе важкі та жахливі речі. Кампанія проти угруповання тільки почалася», – сказав Нетаньяху.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.