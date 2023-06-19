Олена Зеленська розпочала візит до Ізраїлю

Олена Зеленська зустрілася з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом і його дружиною Міхаль

19 червня дружина президента України Олена Зеленська розпочала свій візит до Ізраїлю із зустрічі з президентським подружжям – Іцхаком і Міхаль Герцог. Про це перша леді України повідомила в Telegram.

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За словами дружини Президента, поїздка буде насиченою, адже від початку повномасштабної війни з вона і перша леді Ізраїлю співпрацюють над низкою проєктів у сфері ментального здоров’я.

«Вдячна за теплий прийом і можливість посилити нашу співпрацю», – підкреслила Зеленська.

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Нагадаємо, що 16 червня диктатор Путін, прикриваючись неназваними «друзями», назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Як заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук, коментарі Путіна є антисемітськими і спрямовані проти єврейського народу. Диктатор намагався зірвати зв'язки між Ізраїлем та Україною саме перед візитом Олени Зеленської в Ізраїль.

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Він наголосив, що особисто пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу.

Крім того, на ганебні слова Путіна відреагував і український мільярдер Віктор Пінчук. Він нагадав, що сам є євреєм і мав досвід спілкування з великою кількістю представників єврейського народу, від яких чув лише позитивні коментарі про Зеленського.

Єврейська конфедерація України також відреагувала на слова російського диктатора Володимира Путіна. У заяві підкреслюється, що в сучасній Україні, тим більше на державному рівні, немає ніякого «неонацизму», про який так любить брехати Путін.