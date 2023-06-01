Чотири причини, чому ми не «новий європейський Ізраїль»

Це дуже важливо пояснити всім, хто шукає альтернативу нашому членству в НАТО

В медіа та серед експертів все більше дискусій про Україну як «новий європейський Ізраїль». В цієї країни варто і навіть необхідно навчатися і не тільки нам. Але важливо чітко розставити акценти, чому цю модель неможливо скопіювати, адже інакше порівняння України та Ізраїлю починає жити своїм життям, а головне ускладнює реальну дискусію про безпеку для України.

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По-перше, в Ізраїля є ядерна зброя, хоча і приховано, а в його ворогів немає. Щонайменше поки що. В нашому випадку все з точністю до навпаки: в нас ядерної зброї немає, а в російського режиму є.

По-друге, американська допомога Ізраїлю побудована на моделі «якісної військової переваги», що можливо досягти по відношенню до країн, що виступали або виступають проти Ізраїлю. Ми також можемо досягти цього по відношенню до РФ, але лише як невід'ємна частина колективного Заходу.

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По-третє, сучасний Іран виступає проти Ізраїлю, але не заперечує його ідентичності і не вважає його частиною «іранського миру». В Росії заперечення нашої ідентичності намагаються перетворити на частину своєї.

І нарешті по-четверте, вибір наприклад Трампа буде позитивом для Ізраїлю, а для нас може створити нові виклики. І взагалі здатність американської єврейської громади утримувати Ізраїль у фокусі уваги та допомоги є безпрецедентною.

Є звісно багато й інших відмінностей, але ці роблять для нас копіювання ізраїльської моделі стримування неможливим. Це дуже важливо пояснити всім тим нашим партнерам, які знову і знову шукають альтернативу нашому членству в НАТО. Її немає і її неможливо знайти через відтворення «ізраїльської моделі». Краще не гаяти часу і зробити Україну здатною стримувати будь-яку Росію всередині НАТО. Поза не вийде.