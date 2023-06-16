Антисемітська заява Путіна. Відреагував навіть мільярдер Пінчук

Пінчук: «Обрання єврея президентом України яскраво демонструє фундаментальну різницю між вільною, демократичною країною та антисемітською рашистською імперією»

Український мільярдер Віктор Пінчук відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Свою реакцію він виклав у Facebook.

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За словами Путіна, деякі євреї нібито вважають українського лідера недостойним свого народу. Цим диктатор аргументував свою ганебну заяву.

Своєю черго Пінчук нагадав, що сам є євреєм і мав досвід спілкування з великою кількістю представників єврейського народу, від яких чув лише схвальні коментарі про Зеленського.

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«Сьогодні рашистський диктатор назвав президента нашої держави «ганьбою єврейського народу». Я – громадянин України, я – єврей, і вже кілька років, спілкуючись з євреями з усього світу, чую виключно позитивні відгуки про Володимира Зеленського. Коли його тільки обрали президентом, мої співрозмовники просто говорили, що вони горді з цього. Але коли Зеленський очолив боротьбу народу України за його незалежність та свободу, коли його мужність та незламність зробили його моральним лідером вільного світу, я чую від євреїв з різних країн справжнє захоплення цією людиною. Без ідеалізації – але справжнє захоплення. І справа не в його національності – справа в тому, що Зеленський сьогодні є уособленням битви за свободу. А свобода – одна з головних цінностей єврейського народу», – написав мільярдер.

Він також зауважив, що обрання єврея президентом нашої держави яскраво демонструє фундаментальну різницю між вільною, демократичною Україною та антисемітською рашистською імперією, якою є РФ.

«Євреї України – частина українського народу. Вони хоробро б’ються на фронтах, жертвуючи своїм життям і вносять свій вклад в наближення перемоги України. Щоб там не казали «єврейські друзі» нашого ворога, яких він так і не назвав. Але їхні імена, напевно, можна знайти в усіх міжнародних санкційних списках», – підкреслив Пінчук.

Нагадаємо, що головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Він наголосив, що особисто пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу.