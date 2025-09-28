ООН відновила масштабні санкції проти Ірану через провал ядерних переговорів

Відновлені заходи включають ембарго на постачання зброї, заборону на будь-які угоди, пов’язані з ядерною та балістичною ракетною програмою Ірану

У суботу вперше за десятиліття знову набули чинності масштабні санкції ООН проти Ірану. Причиною стало зрив домовленостей щодо ядерної програми, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel та Reuters.

Відновлені заходи включають ембарго на постачання зброї, а також заборону на будь-які угоди, пов’язані з ядерною та балістичною ракетною програмою Тегерана. Очікується, що ці обмеження матимуть серйозний вплив на країну.

Санкції, ухвалені Радою Безпеки ООН у 2006-2010 роках, знову набули чинності 28 вересня о 20:00 за східним часом. Спроби союзників Ірану – Росії та Китаю – домогтися їхнього скасування до квітня не дали результатів: у Радбезі не вистачило голосів для блокування рішень.

Глави МЗС Франції, Великої Британії та Німеччини у спільній заяві наголосили:

«Ми закликаємо Іран і всі держави повністю дотримуватися цих резолюцій».

За даними The Times of Israel, Іран дозволив інспекторам ООН повернутися на свої ядерні об’єкти. Водночас президент країни Масуд Пезешкіан заявив, що США пропонували короткочасне відтермінування санкцій в обмін на передачу всіх запасів збагаченого урану, що він назвав неприйнятним.

Як пише Reuters, європейські країни пропонували відкласти відновлення санкцій на шість місяців, аби дати час на переговори. Умовою було б допущення інспекторів ООН, вирішення питання із запасами збагаченого урану та початок нових переговорів зі США.

Глави МЗС трьох європейських країн підкреслили, що повернення санкцій не означає завершення дипломатії:

«Ми продовжимо використовувати дипломатичні канали і закликаємо Іран уникати кроків, які можуть призвести до ескалації, та повернутися до виконання своїх зобов’язань».

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Великої Британії (так звана «євротрійка»), а також дипломатична служба Європейського Союзу повідомили держсекретаря США Марка Рубіо про свій намір розпочати процес відновлення санкцій проти Ірану вже 28 серпня.

За інформацією порталу Axios, європейські країни розраховують таким чином «посилити економічний тиск» на Тегеран. Це рішення, ймовірно, викличе заходи у відповідь з боку Ірану, який раніше погрожував вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі відновлення санкцій.

До слова, Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника.