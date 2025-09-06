Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав гарантії, які готові надати Україні 26 країн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав гарантії, які готові надати Україні 26 країн
Зеленський зазначив, що наступний тиждень теж має бути «доволі активним», зокрема йде підготовка до формату «Рамштайн»
фото: Офіс президента

Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована незалежність України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 6 вересня.

«Коаліція охочих» – 35 країн, в гарантіях безпеки для України – 26 країн. Це змістовні речі на землі, в небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії. Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність, суверенітет України. А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато з цих компонентів ми погодили з партнерами за основу», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що наступний тиждень теж має бути «доволі активним», зокрема йде підготовка до формату «Рамштайн».

«Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських «Шахедів», проти російських ракет», – сказав він.

Нагадаємо, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Водночас Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як повідомлялося, Європейське військове командування розробило детальний план розгортання військ в Україні, який включає створення двох окремих сухопутних груп. The Wall Street Journal писав про розгортання понад 10 тис. військових.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський армія зброя коаліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривалий конфлікт нарешті завершується
Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років
8 серпня, 17:27
Гра Путіна – спробувати запропонувати Китаю та США посередництво в їхніх майбутніх переговорах
Переговори у Китаї. Що потрібно розуміти
30 серпня, 09:55
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
Зеленський закликав закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
14 серпня, 00:00
Світові ЗМІ проаналізували саміт Дональда Трампа з Володимиром Путіним
Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ
16 серпня, 09:47
Володимир Зеленський: Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті
«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом
21 серпня, 10:15
Бригаду очолить полковник Віктор Довгаль, який воює з 2014 року
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
21 серпня, 17:53
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
29 серпня, 21:42
Володимир Зеленський поспілкувався з представниками американського підприємства, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару
Зеленський відвідав завод у Мукачеві, по якому Росія вдарила ракетами
Вчора, 22:22

Політика

Зеленський назвав гарантії, які готові надати Україні 26 країн
Зеленський назвав гарантії, які готові надати Україні 26 країн
Зеленський розповів, скільки дронів та авіабомб РФ використала за вересень
Зеленський розповів, скільки дронів та авіабомб РФ використала за вересень
Гройсман розповів як став в 16 років комерційним директором
Гройсман розповів як став в 16 років комерційним директором
Генерал відсудив у Безуглої 1 гривню
Генерал відсудив у Безуглої 1 гривню
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького
Нардеп-втікач Куницький повідомив про біду, яка його наздогнала в ТікТок
Нардеп-втікач Куницький повідомив про біду, яка його наздогнала в ТікТок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
2616
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
2378
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
2277
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
1992
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua