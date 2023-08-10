Міністерство внутрішніх справ Росії визнало: у них виникла серйозна проблема

Росії не вистачає силовиків

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев заявив, що комплектація особового складу стала критичною. Про це повідомляє Коммерсанть.

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Зазначається, що в липні з органів внутрішніх справ звільнилося 5 тис. співробітників.

«Некомплект особового складу дуже великий. Я сказав би, що він уже є критичним. Ми за минулий місяць звільнилися з органів внутрішніх справ 5 тис. співробітників. Складна ситуація», – сказав Колокольцев.

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Раніше повідомлялося, що командування РФ здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

Нагадаємо, Росія зіткнулась із новими проблемами в експорті зерна.

До слова, триває 533-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.