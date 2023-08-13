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Заява РФ про зупинку судна в Чорному морі: Україна закликає ООН до жорсткої реакції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Заява РФ про зупинку судна в Чорному морі: Україна закликає ООН до жорсткої реакції
Андрій Кубраков
фото: Укравтодор

Наразі немає підтвердження, що твердження російського міноборони достовірні

Україна наразі не може підтвердити заяву Міноборони РФ про огляд судна «Сукра Окан» у Чорному морі й відкриття попереджувального вогню. Але світ має жорстко відреагувати навіть на сам факт цієї спекуляції, адже це чергове грубе порушення Росіяє норм міжнародного права. Про це заявив  міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, Росія спекулює навколо цього судна з метою залякувань та перешкоджання руху торгівельних суден.

Кубраков підкреслив, що таким чином РФ нехтує принципами свободи судноплавства, закріпленими Конвенцією ООН з морського права 1982 року, а також порушує норми Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974 року, депозитарієм якої є Міжнародна морська організація (ІМО).

«Цей акт є відвертим зневажанням прав чорноморських держав на вільне судноплавство та прав іноземних суден на мирний прохід територіальним морем прибережних країн», – наголосив міністр.

За його даними, зараз судно рухається в напрямку Суліни (Румунія).

«Ми закликаємо ІМО та партнерів жорстко відреагувати на дії Росії та докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів до Російської Федерації як країни-члена ІМО», – написав посадовець.

Для уникнення провокацій Україна рекомендує капітанам суден, які прямують в напрямку до/з українських морських портів, здійснювати рух суден якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря, територіальними водами Турецької Республіки, Республіки Румунія та Республіки Болгарія, додав Кубраков.

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило, що зранку в південно-західній частині Чорного моря росіяни нібито зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Утім, розслідувачі отримали дані від екіпажу судна, який безпосередньо спостерігав за цією ситуацією. Виявилося, що екіпаж просто проігнорував вимоги «піратів».

До слова, на цей прецедент уже відреагували в Офісі президента України.

Як відомо, Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Теги: Чорне море росія Україна ООН

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