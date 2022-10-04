Путін планує насильно роздати жителям окупованих територій паспорти РФ

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон

Російський диктатор Володимир Путін вніс законопроєкт в якому заявлено, що всі громадяни України та особи без громадянства, які проживають на території окупованих регіонів на день анексії, «визнаються» громадянами РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Пропагандисти Кремля додають, що це необхідно аби мешканці ТОТ мали змогу користуватись усіма «благами російського громадянства». Що ж, напевно йдеться про благо бути мобілізованим до ворожої армії або благо бути невиїзним до всього цивілізованого світу», – йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Росія «ратифікувала» договори про анексію українських територій.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей. Пєсков заявив, що у Кремлі начебто «радитимуться з населенням Херсонської та Запорізької областей щодо того, де проходитимуть кордони цих областей».

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Тим часом вчора, 3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.

Президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.