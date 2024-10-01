Стало відомо, коли відбудуться дебати кандидатів у віцепрезиденти США

У США пройдуть єдині дебати між кандидатами у віцепрезиденти США

1 жовтня у Нью-Йорку губернатор Міннесоти Тім Волз і сенатор від Огайо Джей Ді Венс візьмуть участь у дебатах у кандидати віцепрезидента США. Про це повідомляє Голос Америки.

«Це єдині дебати між Волзом і Венсом. Також поки більше не планується дебатів між кандидатами в президенти, віцепрезиденткою-демократкою Камалою Гарріс і експрезидентом-республіканцем Дональдом Трампом», – йдеться у матеріалі.

Білл Ґолстон з Інституту Брукінгса сказав Голосу Америки, що важливою частиною дебатів як для Волза, так і для Венса є не помилятися й виражати політичну позицію.

«Перше, що їм потрібно зробити, це представитися електорату, і кожен намагатиметься справити гарне загальне враження. По-друге, основне правило для кандидатів у віцепрезиденти майже таке саме, як основне правило для віцепрезидентів; а саме, не робіть нічого, що послабило б, підірвало чи збентежило вашого кандидата, чи вашого президента», – сказав він.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп на черговому передвиборчому мітингу розповів про свої плани в економіці, пообіцявши у разі перемоги відродження промисловості в США. Домогтися цього відродження Трамп обіцяє шляхом запровадження великих тарифів на імпорт та податкових пільг для американських компаній, які переведуть виробництво з-за кордону на батьківщину.