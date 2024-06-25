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Угорщина сплагіатила гасло Трампа для головування в ЄС: реакція Єврокомісії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Угорщина сплагіатила гасло Трампа для головування в ЄС: реакція Єврокомісії
Слова Угорщини нагадують гасло ексочільника Білого дому Дональда Трампа, сказані під час балотування на посаду президента США в 2016 році: «Зробимо Америку великою знову»
фото з відкритих джерел

Будапешт обрав гасло: «Зробимо Європу великою знову»

Гасло Угорщини для головування в Раді ЄС, яке перегукується із фразою екслідера США Дональда Трампа, віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей Вера Юрова назвала «не дуже оригінальним». Про це повідомляє Politico.

Будапешт головуватиме в Раді ЄС у другому півріччі 2024 року. На цей час країна обрала гасло: «Зробимо Європу великою знову». Воно нагадує слова ексочільника Білого дому Дональда Трампа, сказані під час першого балотування на посаду президента США в 2016 році: «Зробимо Америку великою знову».

«Ну, це не дуже оригінально, чи не так?» – прокоментувала Юрова вибір Угорщини.

Видання зазначає, що віцепрезидентка Єврокомісії сказала це перед Радою ЄС із загальних питань, де темою обговорення стало нехтування Будапештом цінностями спільноти. Юрова підкреслила, що комісія має «зауваження» стосовно свободи преси та верховенства права в Угорщині.

За її словами, головування в європейській Раді має стати шансом для Будапешта «показати, що він може служити і виконувати завдання як чесний брокер, що є роллю головуючого». Юрова додала, що вона «очікує на нейтральну і професійну роботу (Угорщини - ред.)».

Нагадаємо, Угорщина озвучила цілі свого головування в Європейському союзі. Будапешт не вважає Україну чи війну своїм пріоритетом. Про це пише DW.

Представник Угорщини в ЄС Балінт Одор на брифінгу заявив, що Угорщина як голова Ради ЄС хоче «збалансувати» процеси розширення Євросоюзу, маючи на увазі сприяння інтеграційному процесу країн Західних Балкан. За його словами, Будапешт хоче протягом пів року провести саміт ЄС-Західні Балкани.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

Також міністр закордонних справ Петер Сіярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 млрд надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це. 

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Теги: Єврокомісія Дональд Трамп Угорщина

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