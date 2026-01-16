Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії

Президент: В щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, але й технічних можливостей збільшувати імпорт

Станом на 15 січня споживання електроенергії в Україні було на рівні 18 ГВт, а можливості системи становили лише дещо понад 11 ГВт. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, передає «Главком».

«Відновлення йде після кожного удару. В щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, але й технічних можливостей збільшувати імпорт. На вчора споживання було велике, десь 18 ГВт, а у нас були можливості – близько 11 ГВт. Але кожного дня щось відновлюється», – підкреслив Зеленський.

Президент додав: «Конкретно де відновлюється, говорити не буду, тому що тільки хтось щось каже про це, або десь щось «вилазить» в соцмережах, туди б'ють знову і знову».

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.