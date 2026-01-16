Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
Зеленський про енергетику: Відновлення йде після кожного удару
фото: скриншот з відео

Президент: В щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, але й технічних можливостей збільшувати імпорт

Станом на 15 січня споживання електроенергії в Україні було на рівні 18 ГВт, а можливості системи становили лише дещо понад 11 ГВт. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, передає «Главком».

«Відновлення йде після кожного удару. В щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, але й технічних можливостей збільшувати імпорт. На вчора споживання було велике, десь 18 ГВт, а у нас були можливості – близько 11 ГВт. Але кожного дня щось відновлюється», – підкреслив Зеленський.

Президент додав: «Конкретно де відновлюється, говорити не буду, тому що тільки хтось щось каже про це, або десь щось «вилазить» в соцмережах, туди б'ють знову і знову».

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики України
Новий міністр енергетики Шмигаль назвав три свої цілі
14 сiчня, 15:13
Зеленський підписав новий указ
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
13 сiчня, 17:55
Після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація
У Запорізькій області відновлено електропостачання
8 сiчня, 08:31
Лікарка особливо зауважила, що ні в якому разі не можна дозволяти лікам замерзати
Як зберігати ліки під час блекаутів: ознаки того, що препарати зіпсовані
5 сiчня, 08:30
Зеленський про позицію РФ щодо мирного плану: «Я думаю, ми будемо знати найближчі дні їхню офіційну реакцію»
Коли Росія оприлюднить офіційну реакцію на мирний план? Президент зробив заяву
26 грудня, 2025, 15:32
РФ вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина
РФ вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина
24 грудня, 2025, 12:17

Політика

Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
«У деяких питаннях не на одному боці». Зеленський розповів про позицію США в перемовинах
«У деяких питаннях не на одному боці». Зеленський розповів про позицію США в перемовинах
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним
Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua