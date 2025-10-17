Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні

Трамп вважає, що для швидкого завершення війни необхідно організувати зустріч на рівні лідерів трьох країн

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що є ймовірність швидкого завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

За словами президента США, для швидкого завершення війни необхідно організувати зустріч трьох президентів. У ній він виступить у ролі посередника.

Є ймовірність швидкого завершення цієї війни, заявив Дональд Трамп



За його словами, необхідно організувати зустріч трьох президентів, де він виступить у ролі посередника. Важливо застосувати усі дипломатичні зусилля для успішного проведення переговорів.



Трамп також зазначив,… pic.twitter.com/VQsvk4Rhw1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2025

Як наголосив американський лідер, важливо застосувати усі дипломатичні зусилля для успішного проведення переговорів. Трамп також зазначив, що це стане вже дев'ятою війною, яку він завершить, говорячи про російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk. Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду без журналістів.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

За словами українського президента переговори 17 жовтня можуть «наблизити завершення війни». Президент наголосив, що Україна перед зустріччю з президентом США підготувала військову та економічну частини порядку денного.