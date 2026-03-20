Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
Орбан заявив, що ЄС не виживе без нафти РФ
Прем’єр Угорщини заявив про загрозу для Європи без російської нафти та звинуватив Брюссель у політичному тиску

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не зможе обійтися без російських енергоносіїв у нинішніх умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Заява прозвучала після зустрічі глав держав і урядів країн ЄС, де одним із ключових питань стала угорська блокада кредиту Україні на тлі зупинки постачання російської нафти через трубопровід «Дружба».

«Річ у тім, що саме зараз у двері стукає глобальний дефіцит нафти. Тож поведінка та стратегія європейців у цьому питанні просто божевільні. Нам, безперечно, потрібна російська нафта. Ми не зможемо вижити в цій ситуації, яка за таких умов стає дедалі серйознішою, без залучення російських паливних ресурсів. Європа не зможе вижити без цього», – заявив Віктор Орбан.

Окрім цього, угорський прем’єр звинуватив Брюссель у втручанні у внутрішню політику країни напередодні парламентських виборів. «Тут, у Брюсселі, багато хто, особливо з ЄНП (Європейської народної партії. – Ред.), вважає, що єдиний вихід із цієї ситуації – це поразка національного уряду на виборах і формування проукраїнського уряду. І цей новий проєвропейський уряд, проукраїнський уряд, піде тим шляхом, яким йдуть інші, тобто надаватиме гроші та військове обладнання українцям… Вони навіть фінансують угорську опозицію, щоб змінити національний уряд на проукраїнський», – сказав Орбан.

Нагадаємо, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. За даними видання, блокування угоди в останній момент стало несподіванкою для партнерів, оскільки ще у грудні Орбан погодився на фінансування за умови, що Угорщина не буде зобов’язана брати у ньому участь.

