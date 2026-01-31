Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Житомирщині конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями завершився стріляниною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями завершився стріляниною
Виникла шарпанина, під час якої військовий вистрілив зі стартового пістолета, що мав при собі
фото: скріншот із відео

Поліцейські, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт

На Житомирщині відбулась стрілянина під час конфлікту між військовим ТЦК та місцевими жителями. Як інформує «Главком», відео інциденту поширили місцеві Telegram-канали.

Подія сталася у селищі Новогуйвинське під Житомиром. На кадрах видно, що чоловік у формі свариться з чоловіком старшого віку, а потім хапає його за шию. До військового підбігають жіночки, що стояли поруч, та поліцейський, і відтягують. Той зненацька дістає пістолет і відкриває вогонь.

Пізніше у поліції розповіли про обставини стрілянини у Житомирському районі.

За даними правоохоронців, вранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок – виникла шарпанина, під час якої військовий вистрілив зі стартового пістолета, що мав при собі.

«Поліцейські, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було. Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події», – запевнили у поліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК.

Раніше глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. За словами премʼєрки, міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.

До слова, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, аби була змогла рухатися далі.

Читайте також:

Теги: ТЦК Житомирщина конфлікт відео стрілянина чоловік військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
1 сiчня, 04:53
Українці в соцмережах почали порівнювати цю ситуацію з подіями російсько-української війни
Операція США у Венесуелі викликала хвилю мемів
3 сiчня, 17:32
Міністр оборони Британії ухилився від відповіді щодо чисельності військ для України
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
8 сiчня, 11:20
Про зникнення військового родичам повідомляє ТЦК та СП
Зник звʼязок із близькою людиною на фронті: правозахисниця пояснила алгоритм дій
11 сiчня, 12:33
28-річний мешканець Троєщини влаштував конфлікт із батьком і бабусею, в ході якого схопився за сковорідку
На Троєщині 28-річний чоловік побив батька та бабусю чавунною сковорідкою
2 сiчня, 10:22
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну
Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну
3 сiчня, 13:06
Родина втратила своє житло під час окупації Київщини
У родини, що постраждала від окупації, вилучено чотирьох дітей через «соціальну бідність»
19 сiчня, 10:00
Посадовицю ТЦК викрили на хабарі від родини загиблого
На Вінниччині посадовицю ТЦК викрито на корупційній схемі
22 сiчня, 19:02
Вода зі стелі заливає лсвітлювальні прибори та стелажі з продуктами
«Злива» у торговому залі: у київському «Сільпо» на Русанівці прорвало труби (відео)
27 сiчня, 13:57

Події в Україні

Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
На Житомирщині конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями завершився стріляниною
На Житомирщині конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями завершився стріляниною
Рух на кордоні з Молдовою повністю відновлено
Рух на кордоні з Молдовою повністю відновлено
Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям
Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua