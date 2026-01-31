На Житомирщині конфлікт між військовим ТЦК та місцевими жителями завершився стріляниною

Виникла шарпанина, під час якої військовий вистрілив зі стартового пістолета, що мав при собі

Поліцейські, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт

На Житомирщині відбулась стрілянина під час конфлікту між військовим ТЦК та місцевими жителями. Як інформує «Главком», відео інциденту поширили місцеві Telegram-канали.

Подія сталася у селищі Новогуйвинське під Житомиром. На кадрах видно, що чоловік у формі свариться з чоловіком старшого віку, а потім хапає його за шию. До військового підбігають жіночки, що стояли поруч, та поліцейський, і відтягують. Той зненацька дістає пістолет і відкриває вогонь.

😨 У Новогуйвинську стався конфлікт зі стріляниною: чоловік відкрив вогонь у бік людей



Обставини інциденту та інформація про постраждалих наразі з’ясовуються. На місці події працюють правоохоронці. pic.twitter.com/OpsclBBsS2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2026

Пізніше у поліції розповіли про обставини стрілянини у Житомирському районі.

За даними правоохоронців, вранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок – виникла шарпанина, під час якої військовий вистрілив зі стартового пістолета, що мав при собі.

«Поліцейські, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було. Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події», – запевнили у поліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК.

Раніше глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. За словами премʼєрки, міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.

До слова, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, аби була змогла рухатися далі.