«Цифрові» менеджери. Відомий військовий оцінив призначення нового міністра оборони

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Цифрові» менеджери. Відомий військовий оцінив призначення нового міністра оборони
Єгор Соболєв висловився про одне з перших рішень Федорова після призначення
колаж: glavcom.ua

Єгор Соболєв: «Дуже добре, що творець Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров став міністром оборони»

Комбат загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення Єгор Соболєв прокоментував призначення нового міністра оборони Михайла Федорова. Про це екснардеп Єгор Соболєв висловився в інтерв'ю «Главкому».

Єгор Соболєв висловив особисте ставлення до призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За словами комбата, він не може говорити за весь батальйон. «Ті побратими, з якими я це обговорював, розуміють, що нам треба перемагати у війні технологій, а Михайло був головним драйвером тієї ж «Армії дронів», «Лінії дронів», Brave1, допомагав розвитку і становленню «Дельти» (система ситуаційної обізнаності в Силах оборони України, – «Главком»)», – сказав військовий.

Також Єгор Соболєв висловився про одне з перших рішень Федорова після його призначення. Його комбат називає «обнадійливими», йдеться про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ (Павло Єлізаров з позивним Лазарь – до великої війни бізнесмен, командував окремим загоном спеціального призначення «Лазарь» у Нацгвардії, 19 січня 2026 року призначений заступником командувача Повітряних сил ЗСУ).

Павло Єлізаров (Лазарь) став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ і організовуватиме роботу загонів з перехоплення «шахедів»
Павло Єлізаров (Лазарь) став заступником командувача Повітряних сил ЗСУ і організовуватиме роботу загонів з перехоплення «шахедів»
фото з відкритих джерел

Єгор Соболєв вважає, що завдяки таким командирам, як Лазарь, Україна виграє війну. «У Національній гвардії, звідки Лазарь прийшов, він створив ефективну машину з винищення російської бронетехніки й артилерії, йому вдалося підібрати професійну команду, налаштувати управлінські механізми, організувати виробництво. Врешті, він винайшов «Бабу Ягу». Для України це зараз дуже влучне рішення і життєво необхідне – мати на таких посадах людей з такими підприємницькими та іншими талантами, як Лазарь. Коли ми такими командирами заповнимо найважливіші посади – ми виграємо війну», – сказав Соболєв про Павла Єлізарова.

Єгор Соболєв розповів, що він особисто знайомий з Єлізаровим. Зокрема, нещодавно він листувався із ним у справах. «Практично всі активні творці безпілотних підрозділів один одного знають – перетиналися не в одній операції, були не в одній взаємодії», – додав військовий.

Нагадаємо, що 14 січня 2026 року Верховна Рада призначила колишнього очільника Мінцифри Михайла Федорова новим міністром оборони. Він займе місце Дениса Шмигаля. Відповідне рішення ухвалили 277 народних обранців.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова. Йшлося про кадрові рішення, аудит та технологічні новації для аналізу кожного удару ворога. Після чого очільник держави погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил. Ним став Павло Єлізаров.

Теги: Єгор Соболєв військові Михайло Федоров Павло Єлізаров

